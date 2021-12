PS5, impossibile acquistare una console nonostante l'invito? Problemi tecnici per PlayStation Direct che si scusa

Nella giornata di oggi vi avevamo riportato la notizia secondo cui, almeno nel Regno Unito, diversi giocatori hanno ricevuto un invito da Sony per acquistare una PlayStation 5, una sorta di vendita riservata ad un gruppo scelto di persone.

Sfortunatamente qualcosa è andato storto poiché come riportato da un utente ResetEra, le console sembravano essere andate sold-out nonostante appunto l'invito esclusivo inviato da Sony. Ora tuttavia arrivano le scuse di PlayStation Direct poiché, secondo quanto riportato in una successiva mail, ci sarebbero stati dei gravi problemi tecnici.

"Purtroppo dobbiamo cancellare l'evento di oggi a causa di un problema tecnico" si legge nella mail. "Ti consideriamo un cliente di valore, e sarai invitato ad un altro evento esclusivo per darti un'opportunità di acquistare PlayStation 5 una volta che questi problemi tecnici verranno risolti. Dai un occhio alla tua casella di posta nei prossimi giorni".

? PlayStation has sent out an apology email for today's PS5 drop to those who were emailed an exclusive invite, as they also missed out on purchasing a PS5 console. We'll let you know the instant any further update is discovered. pic.twitter.com/JJ4u2pFHWe — PS5 Stock UK (@PS5StockAlertUK) December 2, 2021

La mail non annuncia quando ci sarà questo nuovo evento e attualmente non sappiamo se questi inviti si estenderanno anche nel resto dell'Europa.

