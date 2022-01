PS5 senza rivali in India con vendite dieci volte superiori a Xbox Series X/S

Il 2021 è finito da pochissimi giorni e in rete continuano a emergere interessanti dati che "riassumono" le vendite di videogiochi e console dello scorso anno nei vari paesi.

Tra gli ultimi dati di vendita, sono spuntati quelli relativi all'India e abbiamo scoperto che PlayStation 5 è stata la console più venduta nel paese nel 2021.

Ma non solo, stando al noto analista Benji-Sales PS5 ha registrato vendite ben dieci volte superiori a quelle di Xbox Series X/S nel paese.

L'analista aggiunge nel suo tweet: "nel suo primo anno PS5 ha già venduto tante unità quante ne ha vendute PS4 in 2 anni".

Report on the Gaming Industry in India



- PlayStation 5 Best Selling Console in 2021

- PlayStation 5 is outselling Xbox Series by 10:1

- PS5 first year has already sold as many units as PS4 sold in 2 years

- Spider-Man Miles Morales #1 Selling PS5 Gamehttps://t.co/XHlvEDeqV5 — Benji-Sales (@BenjiSales) January 4, 2022

Infine, scopriamo che il gioco PS5 più venduto in India è stato Spider-Man Miles Morales.

Che ne pensate di questi dati?

Fonte: Twitter.