PS5 introvabili la mossa di Sony: $500 milioni investiti in un fabbrica di chip e accordo con TSMC

La carenza globale di chip, che sono essenziali per la produzione di componenti elettronici, console comprese, ha spinto diverse società a garantire le proprie forniture. Sony è una di queste: con la mancanza di semiconduttori l'azienda non è riuscita a stare al passo con la domanda dei giocatori che stanno cercando, a distanza di praticamente un anno, di acquistare ancora una console next-gen.

Ora Sony ha deciso di investire 500 milioni di dollari nella futura fabbrica di chip che il gigante dell'industria TSMC prevede di costruire ad un costo iniziale di 7 miliardi di dollari. Questo progetto altamente strategico è stato annunciato ufficialmente a metà ottobre da TSMC. Sony aveva confermato alla fine di ottobre che era in trattative con il gruppo taiwanese per una sua partecipazione al progetto.

Secondo il comunicato stampa pubblicato su Twitter, si prevede che il sito genererà circa 1.500 posti di lavoro altamente qualificati e avrà una capacità di produzione mensile di 45.000 wafer di silicio da 12 pollici, con l'obiettivo di produrre inizialmente semiconduttori da 22-28 nanometri. "Poiché si prevede che la carenza globale di semiconduttori continuerà, riteniamo che questa partnership con TSMC contribuirà a garantire una fornitura stabile, non solo per noi ma per l'intero settore", ha commentato nel comunicato stampa Terushi Shimizu, il capo di Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS), una consociata del colosso giapponese.

Sony confirms it will invest in a billion chip plant that TSMC will build in Kumamoto. The project will have "strong support" for the Japanese government, for whom this is a MASSIVE win. Sony will have a stake in the plant of less than 20%, investing about 0m. pic.twitter.com/vmnyhChMTZ — Gearoid Reidy (@GearoidReidy) November 9, 2021

Questa fabbrica di semiconduttori sarà costruita a Kumamoto, nell'isola di Kyushu, dal prossimo anno con l'obiettivo di avviare la produzione entro la fine del 2024.