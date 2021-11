PS5 a rischio pirateria? Il jailbreak della console sembra più vicino con gli hacker che confermano grossi progressi

Gli hacker hanno compiuto progressi significativi nel bypassare la sicurezza di PlayStation 5. Il gruppo di hacker Fail0verflow ha riferito oggi di aver individuato e di aver avuto accesso alle "chiavi root" di PS5 che vengono utilizzate per decrittare il firmware della PS5, portandoli un passo avanti verso la possibilità di installare software non autorizzato da Sony.

"Abbiamo tutte le chiavi root (simmetriche) della PS5", ha dichiarato il gruppo in un tweet all'inizio di oggi. "Possono essere tutte ottenute dal software, inclusa la chiave root per console, se guardi bene!". La sicurezza di PS5 è ancora in gran parte sconosciuta anche un anno dopo l'uscita della console. La console si registrerà automaticamente con i server di Sony e richiederà le informazioni sull'account di accesso dell'utente, ma Sony non ha rivelato le sue precauzioni anti-manomissione per ovvi motivi.

Detto questo, come con tutti i nuovi dispositivi, è solo questione di tempo prima che qualcuno capisca esattamente come funzionano. Una volta che gli hacker hanno identificato la crittografia e altre funzionalità anti-manomissione, aggirarle diventa una conclusione scontata. Non solo, ma lo stesso gruppo di hacker alla fine ha craccato PS3 e PS4, consentendo agli utenti di eseguire qualsiasi software volessero su entrambe le console, inclusi sistemi operativi completamente diversi da quelli per cui ciascuna PlayStation era stata progettata.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0 — fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre a poter eseguire giochi piratati, l'hardware della PS5 potrebbe renderla una candidata ideale per un PC da gioco economico. Per ora PlayStation non ha fatto ancora nessun commento.

Fonte: Eurogamer