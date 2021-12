PS5 in un leak che svela quanti giochi sono in sviluppo presso i PlayStation Studios

Il leaker Foxy ha recentemente pubblicato un post su Twitter con il possibile numero di giochi PS5 in sviluppo presso i vari studi di PlayStation.

L'utente ha elencato una serie di famosi team PlayStation, affiancando il numero dei giochi che sarebbero in sviluppo.

Stando al leak, Guerrilla Games, attualmente al lavoro su Horizon Forbidden West, avrebbe in cantiere altri 2 progetti. Insomniac Games, impegnato con Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, avrebbe un altro gioco in sviluppo. Mentre Santa Monica Studio, ora al lavoro su God of War Ragnarok, starebbe lavorando a un secondo misterioso titolo.

Guerrilla Games = 3 Games

Insomniac = 3 Games

Suckerpunch = 2 Games

Sony Santa Monica = 2 Games

Naughty Dog = 2 Games

Bluepoint = 2 Games

Housemarque = 1 Game

London Studio = 1 Game

Sony Bend = 1 Game

Pixelopus = 1 Game

Sony San Mateo = 1 Game

Japan Studio = 1 Game#PS5 — Foxy (@foxygames_uk) December 29, 2021

Nel tweet di Foxy compare anche Naughty Dog che, secondo il leaker, avrebbe in cantiere 2 giochi.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.