'PS5 ha una line-up di giochi in uscita che è di gran lunga la migliore nella storia di PlayStation'

PS5 ha avuto un buon inizio dal suo lancio a novembre e la sua gamma di giochi esclusivi nel suo primo anno è stata migliore di quanto ci si aspetterebbe di solito per una nuova console.

A seguito di una line-up di lancio composta da titoli del calibro di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls e Sackboy: A Big Adventure, la console ha visto giochi come Returnal e Ratchet e Clank: Rift Apart nei mesi successivi.

Ovviamente, la cosa più eccitante per i possessori di PS5 è che c'è ancora molto altro in arrivo. In una recente intervista con GamesIndustry, il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha evidenziato questa line-up di giochi in arrivo, affermando che è "di gran lunga" la migliore che qualsiasi console PlayStation abbia mai avuto.

"La line-up di lancio è stata la migliore che abbiamo mai avuto. Il lavoro che abbiamo svolto da allora [è stato eccellente], con Returnal e Ratchet and Clank: Rift Apart e MLB The Show 21 per gli Stati Uniti, che è un gran bel gioco. La pipeline di giochi che abbiamo in arrivo è semplicemente fantastica: è di gran lunga la più forte che abbiamo mai avuto per le nostre console. Non vedo l'ora di vedere questi giochi iniziare a uscire: Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7".

Oltre ai giochi menzionati da Ryan, PS5 ha in lavorazione anche titoli come Marvel's Wolverine e Marvel's Spider-Man 2, mentre sono in arrivo anche esclusive di terze parti come Forspoken, Final Fantasy 16 e Star Wars: The Knights of the Old Republic Remake.

Fonte: Gamingbolt.