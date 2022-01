PS5, Naughty Dog al lavoro su diversi giochi, arriva la conferma di Neil Druckmann

Naughty Dog sta lavorando a diversi giochi: può sembrare scontato dire così, ma lo studio dietro a The Last of Us e Uncharted ha spesso preso tempo tra un titolo e l'altro. In questo caso, è stato lo stesso Neil Druckmann, co-presidente dello studio e direttore creativo della serie The Last of Us, a dichiararlo durante una presentazione al CES 2022.

"Non vediamo l'ora di condividere con voi i molteplici progetti di videogiochi su cui stiamo lavorando in Naughty Dog" ha dichiarato in un video. Va qui ricordato che c'è un progetto di cui si conosce l'esistenza, anche se per ora sia il nome che la sua vera natura sono un mistero. Stiamo parlando, ovviamente, di quel grande progetto di gioco multiplayer di cui lo studio ha più volte parlato negli ultimi mesi.

Al momento, Naughty Dog ha preso la decisione di non includere alcun componente multiplayer in The Last of Us Parte II, lasciando da parte l'idea di una componente come Factions, ma il team responsabile delle esperienze online ha continuato a lavorare in qualcosa che alla fine diventerà il primo gioco multiplayer autonomo di Naughty Dog. Di seguito potete sentire la dichiarazione di Druckmann (inizia intorno al minuto 16:55).

Al di là del progetto multiplayer di cui abbiamo discusso, non abbiamo informazioni ufficiali sul resto delle produzioni, ma tutto indica che, oltre al possibile remake di The Last of Us per PS5, c'è un altro grande titolo in arrivo.

Fonte: MP1ST