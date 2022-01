PS5 e Nintendo Switch donate dall'ex star NBA Shaquille O'Neal ai bambini bisognosi

Shaquille O'Neal, ex atleta NBA, lo scorso Natale ha regalato 1.000 console PS5 a bambini bisognosi. Citando parte della sua infanzia come motivazione per il bellissimo atto, ha rivelato di aver imparato l'importanza di aiutare le persone. L'evento si è svolto a McDonough, una città nello stato della Georgia.

Oltre all'ultimo hardware di Sony, "Shaq" ha anche presentato ai più piccoli Nintendo Switch, biciclette e ha frequentato una scuola nel luogo sopra menzionato. Secondo lui, i suoi genitori gli hanno insegnato molto presto, anche se aveva poco, il valore di aiutare i più bisognosi.

"Ho comprato circa un migliaio di Switch e un migliaio di console PS5. Sono andato da Walmart e ho comprato delle biciclette. E ieri sono andato in questa piccola scuola elementare a McDonough, Georgia. I bambini erano felici e piangevano" ha dichiarato durante un'intervista.

Shaquille O'Neal è probabilmente una delle leggende più altruiste nel microcosmo NBA. I suoi genitori gli hanno insegnato la generosità, e ancora oggi applica alla lettera la loro educazione, con molti regali per le festività natalizie ai bambini che più ne hanno bisogno.

Fonte: Fadeaway World