PS5 nuovo aggiornamento di sistema disponibile. Il firmware 21.02-04.03.00

Il team software di PlayStation non si ferma e oggi presenta un nuovo aggiornamento per il firmware di PS5. Le modifiche questa volta sono minime e si limitano a miglioramenti nella stabilità della console next-gen e alla risoluzione di vari bug che la patch precedente avrebbe potuto generare.

Il download che consente di aggiornare alla versione 21.02-04.03.00 del firmware di PlayStation 5 è infatti di dimensioni piuttosto contenute, solo 913,7 MB indica Sony, una dimensione normale in questa classe di aggiornamenti atti a migliorare le prestazioni del sistema.

Questa patch arriva una settimana dopo un altro aggiornamento volto a migliorare le prestazioni hardware e un mese dopo un grande aggiornamento per PS5, che includeva notizie tanto attese per gli utenti di PlayStation 5, con funzionalità per il miglioramento dell'esperienza utente, personalizzazione delle opzioni, audio 3D per TV con altoparlanti integrati e un'espansione di memoria SSD M.2. Inoltre, in alcuni giochi sono state riportate anche prestazioni migliori.

Al momento non si sa quando arriverà il prossimo grande aggiornamento per PlayStation 5, anche se dal team Sony affermano di avere idee interessanti, entusiasmanti e fantastiche da applicare nei prossimi update.

Fonte: Push Square