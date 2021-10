PS5: un nuovo gioco o un 'grande remake' PlayStation? A breve potrebbe arrivare un grosso annuncio

La cantautrice irlandese Eabha McMahon, meglio conosciuta con il nome d'arte AVA, ha scritto una canzone per un "grande" remake per PlayStation che sarà annunciato a dicembre, ha detto in un'intervista al programma radiofonico irlandese The Lunchbox.

"Sì, è successo subito dopo l'arrivo della pandemia. Michael McGlynn si è messo in contatto e mi ha detto: "Ascolta, stiamo scrivendo musica per un remake di un gioco per PlayStation". McGlynn ha scritto per diversi giochi che sono molto conosciuti".

In realtà, non possiamo confermare che si tratterà di un remake, poiché la musicista ha parlato di un "grande ritorno". Quindi potrebbe trattarsi di un nuovo gioco di una serie amata dai fan. Tuttavia, sembra che il titolo, originale o remake, sarà qualcosa di grande.

Questo progetto di PlayStation dovrebbe essere annunciato a Natale. Le celebrazioni natalizie iniziano tradizionalmente l'8 dicembre in Irlanda. Per quanto riguarda il luogo in cui potrebbe avvenire l'annuncio, i The Game Awards 2021 del 9 dicembre sembrano il palcoscenico più adatto.

Fonte: Gematsu.