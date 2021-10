PS5: il nuovo spot di PlayStation Japan offre un vero e proprio 'buffet di giochi'

Da un po' di tempo a questa parte PlayStation condivide nuovi spot pubblicitari che incuriosiscono senza dubbio i giocatori. Il titolare della piattaforma tende a pubblicarne un paio ogni anno, concentrandosi sulla sua prossima selezione di software proprietari e di terze parti.

Quest'ultimo video ha un tema a buffet, con Horizon Forbidden West ed Elden Ring tra i tanti titoli degni di nota nel menu. La clip mostra in contemporanea prelibatezze locali e filmati di gioco sia di giochi PlayStation 4 che PlayStation 5.

Tra i titoli che vengono mostrati in questo spot troviamo: Horizon Forbidden West, Elden Ring, Lost Judgment, Tales of Arise, Call of Duty: Vanguard, Earth Defense Force 6, Megaton Musashi, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, Dragon Quest X: Heroes of the Stars Online, Phantasy Star Online 2: New Genesis, Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Genshin Impact, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Dynasty Warriors 9 Empires, Fatal Frame: Maiden of Black Water, Relayer, Monark, Final Fantasy XIV: Endwalker, Deathloop, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Humanity, e Dying Light 2: Stay Human. Eccolo di seguito.

Durante lo State of Play dello scorso mese PlayStation ha pubblicato un nuovo spot incentrato sul gioco degli scacchi.

