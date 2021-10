PS5: PlayStation studia un brevetto per consentire di cacciare i giocatori (dietro pagamento)

Sony ha pubblicato e registrato un brevetto per un sistema di voto che consente agli spettatori di rimuovere i giocatori dai giochi. Il brevetto, intitolato "Spectators Vote to Bench Players in a Video Game", è stato depositato nel gennaio 2020 ed è stato concesso martedì.

La funzione descritta consente agli spettatori di votare per rimuovere (o "mettere in panchina") i giocatori, inviare loro messaggi per avvisarli di giocare meglio o anche pagare per rimuoverli. Nel brevetto, Sony descrive in dettaglio una situazione in cui un certo numero di spettatori sta guardando una partita (indica specificamente Twitch come esempio).

Secondo il testo del brevetto e gli schemi di accompagnamento, gli spettatori hanno quindi accesso a un menu che consente loro di votare per rimuovere (o "mettere in panchina") un giocatore specifico dal gioco. Il diagramma mostra allo spettatore che ottiene quattro opzioni tra cui scegliere: "rimuovi giocatore dal gioco", "avvisa giocatore per migliorare", "fornisci messaggio personalizzato" o "mantieni in gioco".

Il loro voto viene quindi confrontato con i voti degli altri spettatori e se il numero totale di voti "rimuovi giocatore" raggiunge una certa soglia, il giocatore verrà rimosso dal gioco. Sony afferma che "il metodo può anche includere l'animazione della rimozione del giocatore e fornire indicazioni visive ad altri giocatori o spettatori sul motivo per cui il giocatore è stato rimosso dal videogioco".

Il brevetto mostra anche una situazione alternativa in cui gli spettatori possono pagare per far rimuovere un giocatore, con denaro reale o valuta di gioco. Come tutti i brevetti non sappiamo se e quando verrà mai implementato, tuttavia si tratta di un progetto molto interessante.

Fonte: Kotaku