PS5: PlayStation annuncerà il ritorno di un franchise 'estremamente popolare' per un rumor

Sony ha una serie di grandi uscite questo trimestre con Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, per non parlare di titoli come Ghostwire: Tokyo di Bethesda. Tuttavia, c'è ancora di più in lavorazione secondo l'account Twitter Video Game Leaks. Sembra che PlayStation annuncerà il ritorno di un franchise "estremamente popolare" nel quarto trimestre del 2022.

Si dice che lo sviluppo del titolo sia "completato per circa il 70%". In un tweet di follow-up sul fatto che si tratti di un titolo di prima o di terze parti, hanno risposto: "Ho più informazioni su questo, ma sto aspettando una risposta dalla mia fonte per essere sicuro prima di pubblicare qualsiasi cosa".

Sebbene l'insider possa essere relativamente sconosciuto, il suo account precedente è stato eliminato a causa di un avvertimento sul copyright, lasciando quindi intendere di aver riportato rumor poi rivelatisi veri. Di seguito potete dare uno sguardo ai due tweet.

PlayStation rumoured to announce the return of an ?extremely popular? franchise in Q4 2022 with the games development rumoured to be ?around 70% complete?. — Video Game Leaks (@VGnewsinsider) February 28, 2022

I have more info on this but I?m waiting to hear back from my source to make sure before I post anything. https://t.co/HPjM7vAXK5 — Video Game Leaks (@VGnewsinsider) February 28, 2022

Per quanto riguarda i franchise PlayStation "estremamente popolari" che potrebbero tornare in auge, Twisted Metal ha avuto il maggior numero di rumor in circolazione in questi anni. Oltre alla serie TV in fase di sviluppo, il nuovo gioco sarebbe stato spostato dal team di Lucid Games a Firesprite Studios. Naturalmente, altre possibilità includono i nuovi giochi Sly Cooper e WipEout. Insomma, di scelta ce n'è veramente tanta, resta da vedere se questi rumor saranno veritieri.

Fonte: Glitched