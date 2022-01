PS5 Portable? I fan immaginano un'impressionante console portatile

Tra i principali publisher di videogiochi, PlayStation ha coltivato una fedele base di fan nel corso di quasi tre decenni. Fino ad oggi, PlayStation ha lanciato diversi tipi di hardware che vanno da console domestiche a quelle portatili. Ora, un gruppo di fan ha progettato un concept per una console portatile basata su PS5.

Mentre le console domestiche come PS4 e PS5 sono principalmente ciò a cui la maggior parte degli appassionati più giovani associa PlayStation, durante la metà degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, Sony ha lanciato console PlayStation portatili, come PlayStation Portable o PSP e PlayStation Vita. Entrambi i sistemi hanno avuto la loro giusta base di fan, ma entrambe hanno avuto basse performance rispetto alle console domestiche come PlayStation 2 e 3. Non sembra che Sony abbia in programma un'altra console portatile, ma questo non ha impedito ai fan di immaginare a cosa potrebbe assomigliare un eventuale dispositivo palmare.

Su Reddit, un utente di nome foxbone, insieme a un amico, ha progettato un concept per una nuova console PlayStation portatile. Il design sembra incredibilmente moderno e abbastanza simile allo Steam Deck per molti aspetti. Il modo in cui i controller laterali sono inclinati verso il basso ricorda molto la disposizione dei pulsanti che si trova sullo Steam Deck. Inoltre i controller laterali sono chiaramente ispirati al DualSense di PS5. Non solo, ma sembra che possano essere tolti e utilizzati come controller individuali, come nel caso dei Joy-Con di Nintendo Switch.

Che ne dite?

Fonte: Gamerant.