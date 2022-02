PS5, il primo gioco di Haven Studios avrà un 'mondo online in continua evoluzione'

La veterana del settore Jade Raymond ha fondato il suo studio, Haven, nella primavera del 2021 e poco dopo ha annunciato il lavoro su un progetto esclusivo per PlayStation 5.

Ora, anche se non è chiaro quando arriverà la rivelazione ufficiale del titolo PS5, un recente articolo ha fornito maggiori dettagli sul prossimo progetto di Haven Studios. Come riporta il quotidiano canadese Le Devoir, che ha recentemente intervistato gli sviluppatori di Haven, il progetto PlayStation 5 dello studio è un titolo che "scommetterà su un ambiente online stabile e in continua evoluzione" affermando inoltre che sarà ispirato a titoli di successo come Rainbow Six Siege. L'articolo non rivela se il tutto si applica solo alla struttura dell'approccio al live service o anche al gameplay stesso.

Gli obiettivi di Haven Studios includono la creazione di una comunità inclusiva e divertente. Il co-fondatore Pierre-François Sapinski, ad esempio, ha affermato che lo studio "non accetterà gli sciocchi". La co-fondatrice Paola Jouyaux ha aggiunto: "Questi ambienti non sono solo giochi, ma sono anche piattaforme social per molti giocatori".

Gli sviluppatori di Haven Studios vogliono sfruttare le possibilità tecniche di PlayStation 5 in collaborazione con Sony Interactive Entertainment. "Avremo l'opportunità di lavorare con persone in Sony che sono tra le migliori al mondo nei loro campi. In questo modo possiamo creare giochi della migliore qualità", continua Jouyaux.

Fonte: GamingBolt