PS5 Pro è realtà? Un brevetto di Sony indica una doppia GPU orientata al cloud gaming

Mentre PS5 ha appena festeggiato il suo primo anniversario, le voci su una probabile PS5 Pro sono già molto diffuse. Sia per il suo prezzo che per il suo design, la console fa regolarmente parlare di sé e sta già alimentando le fantasie dei giocatori.

E un nuovo rumor dovrebbe aumentare l'aspettativa e il clamore. Questa volta serve quasi come informazione, perché è attraverso un brevetto che apprendiamo che PS5 Pro potrebbe scommettere sul cloud gaming. Un passo sicuramente innovativo per la società.

Un brevetto depositato da Sony e individuato da Zuby_Tech indica che l'azienda lavorerebbe su una console con due GPU e orientata al cloud gaming. Ciò non significa per certo che PlayStation stia lavorando su una nuova console in questo momento, o che sia effettivamente la PS5 Pro. Ma è impossibile escludere completamente questa possibilità.

8th December 2021



"A device may be run in a timing testing mode in which the device is configured to disrupt timing of processing that takes place on the one or more processors while running an application with the one or more processors. The application https://t.co/Yjp2KsK6DK — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) December 12, 2021

La registrazione del brevetto da parte di Sony alla WIPO aggiunge ulteriore legittimità ai potenziali lavori di Sony, ma bisogna comunque ricordare che questo è solo un documento che descrive in dettaglio degli scenari tecnologici ipotetici.

