PS5 Pro con miglioramenti netti nel ray-tracing e ancora più potente negli ultimi rumor

PS5 Pro è stata a lungo delineata come il successore intergenerazionale di PS5, proprio come lo è stata PS4 Pro ai tempi. Non sarebbe quindi una sorpresa se Sony stesse lavorando ad una versione migliorata della sua console next-gen e in questi giorni sono nati nuovi rumor a riguardo.

Secondo quanto riportato da RedGamingTech, PlayStation 5 Pro dovrebbe essere lanciata a fine 2023 o addirittura nei primi mesi del 2024. Non solo, ma porterà numerosi miglioramenti rispetto alla versione base della console, con un focus importante sul ray-tracing. PS5 Pro stando a quanto riportato, supererà la console attuale due volte nel raster standard e 2,5 volte nella gestione degli effetti in modo da offrire un'esperienza migliore anche nei titoli PSVR.

L'informatore chiarisce che queste prestazioni non verranno raggiunte con l'FSR2 di AMD ma si baseranno sulla ricerca di Sony. Il sistema utilizzerà anche il processo a 5 nm di TSMC. Questo processo è utilizzato principalmente dai core Zen 4 ed è progettato per l'elaborazione ad alte prestazioni. Tuttavia c'è un'altra fonte che dichiarata che il processo a 4 nm di TSMC potrebbe essere quello utilizzato al suo posto, ovvero il prodotto trovato sul SoC M2 di Apple.

Per adesso ricordiamo che si tratta semplicemente di rumor, pertanto vanno presi con le dovute precauzioni. Ad oggi Sony non ha ancora annunciato una versione migliorata di PS5, anche perché ci troviamo ancora nel periodo in cui le console next-gen faticano ad essere reperite a causa della mancanza di semiconduttori. Non resta che attendere.

Fonte: Wccftech