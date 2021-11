PS5 Pro e PS5 Slim in un video concept di Let's Go Digital ci mostra come potrebbero essere

Anche se è da praticamente solo un anno che PlayStation 5 è uscita, c'è già chi immagina una potenziale PS5 Pro e non solo. Dalle pagine di Let's Go Digital arriva infatti un video concept che ci mostra come potrebbe essere il design di PS5 Pro e PS5 Slim.

Bisogna tener presente che sono solo design concettuali, e quindi entrambe le console potrebbero finire per raggiungere il mercato con design diversi. Tuttavia, hanno un discreto successo e conservano parte dell'essenza del design utilizzato dalla PS5 originale. A livello hardware, anche PS5 Pro e PS5 Slim saranno molto diverse. La prima sarà una versione più potente di PS5. Il nuovo modello potrebbe essere in grado di avviare giochi in 8K nativo e con ray tracing di qualità superiore rispetto a PS5, ma questa è pura speculazione.

Nel caso di PS5 Slim, possiamo presumere che sarà potente quanto PS5, ma avrà modifiche interne che la renderanno più piccola, più economica e più efficiente. Ribadiamo che questi sono semplicemente concept, ma ci possono dare una possibile idea su come potrebbero essere entrambe le console. Di seguito potete dare uno sguardo al video e alle immagini.

Cosa ne pensate di questi concept? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Let's Go Digital