PS5 Pro al centro dei rumor tra specifiche e possibile finestra di lancio

Sony si sta preparando all'upgrade mid-gen di PS5? A quanto pare sì, secondo alcuni rumor.

Il leaker Foxy ha riportato alcune indiscrezioni su quella che dovrebbe essere PS5 Pro e, stando all'utente, la possibile console potenziata di Sony punterà al vero 4K, con un miglioramento sul lato del ray-tracing.

Foxy parla anche di 8K, ma la risoluzione sarebbe destinata a contenuti come film, streaming e ai giochi più piccoli. La CPU, invece, dovrebbe ricevere un piccolo aumento delle frequenze.

Infine, per il leaker PS5 Pro sarà lanciata nel 2024.

Word on the street is.. #PS5Pro targets Native 4K w/ improved Ray Tracing capabilities, *8K media, I assume movies, streaming, smaller games, and only a slight CPU clock increase.



All games will play on both PS5 systems eg PS4 - PS4 Pro.



ETA 2024 — Games Not War - Foxy (@foxygames_uk) March 8, 2022

"PS5 Pro punta al 4K nativo con capacità di Ray Tracing migliorate, 8K presumo per film, streaming, giochi più piccoli e solo un leggero aumento del clock della CPU".

"Tutti i giochi verranno riprodotti su entrambi i sistemi PS5, come successo con PS4 - PS4 Pro".

"ETA 2024".

Fonte: Twitter.