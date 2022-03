PS5 Pro all'orizzonte? Sony spedisce misteriosi 'prototipi per console' in Nord America

Sony Interactive Entertainment Europe sembra stia spedendo una serie di misteriosi "prototipi di console" a Norfolk, in Virginia e in Nord America. In precedenza, la società aveva spedito più kit di sviluppo da varie parti del mondo a Oakland, in California, che sono presumibilmente console PS5 modificate che i creatori di software possono utilizzare.

Tuttavia, dati recenti mostrano anche che la società spedito unità prototipo per un valore di 694 kg dal quartier generale da Londra alla Virginia. Il libro mastro delle spedizioni menziona il codice HS #981700, che di solito è associato ai prodotti di videogiochi. Ci sono un certo numero di centri di assistenza Sony situati in Virginia, anche se a parte questo non sembra esserci nulla di significativo nell'area.

Non ci sono indicazioni su cosa potrebbero essere queste console prototipo, ma c'è la possibilità che si tratti di kit di sviluppo PSVR 2 o forse anche di una prima versione di una console PS5 Pro non ancora annunciata.

Sony ovviamente non ha ancora annunciato una nuova console, perciò trattate questa notizia come semplice rumor.

