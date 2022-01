PS5 e PS4: imperdibile offerta di Amazon per Seagate Game Drive da 2TB

Abbiamo ottime notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un'unità disco esterna da utilizzare su PS5 e PS4.

Amazon ha messo in offerta l'unità Seagate Game Drive da 2TB per PS4 e compatibile con PS5, che vi permetterà di risparmiare un bel po' di spazio sulle vostre console, senza dover eliminare i vecchi giochi già memorizzati.

Come si evince dalla descrizione del prodotto, grazie alla connettività USB 3.0 plug-and-pay gli utenti saranno in grado di caricare velocemente i titoli PS4 e non sarà necessario alcun cavo di alimentazione.

"Questa unità presenta il design delle console PS4 ed è un accessorio ottimo per qualsiasi configurazione di gioco, che può essere portato ovunque grazie al suo formato compatto e maneggevole".

Seagate Game Drive da 2TB per PS5 e PS4 è disponibile a 74,18€, con uno sconto del 41% sul prezzo base di 124,99€.

Che ne dite?