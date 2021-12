PS5, PS4 e PC sono pronti ad accogliere le bombe del primo trimestre 2022

Se possiamo ringraziare Microsoft per aver messo una pezza su un fine anno altrimenti vuoto come uscite di primo ordine, con il rilascio di Forza Horizon 5 e Halo Infinite, possiamo già portarci avanti col primo trimestre 2022, che vedrà Sony rimboccarsi le maniche con uscite di assoluto livello. Ma Sony PlayStation non significa più solamente console: anche il PC vedrà l'arrivo di pezzi da novanta, a cominciare da God of War.

All these games are less than 100 days away ?



Jan 14 - God of War on PC

Jan 28 - Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Feb 04 - Dying Light 2 Stay Human

Feb 08 - Sifu

Feb 18 - Horizon Forbidden West

Feb 25 - Elden Ring

Mar 04 - Gran Turismo 7



*Boards 2022 hype train* — PlayStation UK (@PlayStationUK) December 13, 2021

Oltre al debutto di Kratos su PC il 14 gennaio, è in arrivo anche la Uncharted: L'Eredità dei Ladri, una collezione contenente anche Uncharted 4 in arrivo inizialmente su PlayStation 5 e successivamente su Steam. Non mancano anche gli outsiders come Dying Light 2: Stay Human e Sifu, con il primo che finalmente vede la fine del tunnel dopo uno sviluppo travagliato.

La fine del trimestre non sarà da meno, con l'arrivo di Horizon Forbidden West, l'attesissimo ritorno di Aloy con un comparto tecnico davvero impressionante e Gran Turismo 7, che cerca in qualche modo di ritornare ai vecchi fasti della saga automobilistica. Non dimentichiamoci comunque di Elden Ring, che arriverà a stravolgere gli acquisti dell'utente PlayStation. Preparate i portafogli insomma.