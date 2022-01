PS5 e PS4 è disponibile il PlayStation Wrap-Up! Riscoprite il vostro 2021 con qualche piccolo regalo

Sony ha da poco reso disponibile il PlayStation Wrap-Up, ovvero un modo per riscoprire il vostro 2021 con i titoli giocati su PS4 e PS5.

Sulle pagine di PlayStation Blog leggiamo: "nel 2021 i fan di PlayStation hanno vissuto moltissime esperienze fantastiche, come Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e Deathloop. Con il nuovo anno ormai a pieno ritmo, siamo lieti di presentare la panoramica di PlayStation per il 2021, per celebrare i tuoi risultati di gioco su PS4 e PS5".

"A partire da oggi fino al 20 febbraio, gli utenti di PS4 e PS5* potranno scoprire e condividere la propria panoramica di PlayStation per il 2021, con statistiche quali il numero di titoli giocati, i generi preferiti, i trofei conquistati, il tempo di gioco sui titoli per PS4 e PS5 e altro ancora".

"Inoltre, puoi visualizzare le statistiche ottenute collettivamente da giocatori PlayStation di tutto il mondo nel 2021, tra cui l'arma più popolare in Returnal, il numero totale di rottami in Destruction AllStars e la percentuale di giocatori che hanno incontrato Kit in Ratchet & Clank: Rift Apart".

"Un codice per scaricare quattro avatar gratuiti sarà disponibile per gli utenti di PS5 e PS4 che accederanno alla loro panoramica PlayStation per il 2021".

Per ulteriori informazioni, potete visitare la pagina della panoramica PlayStation per il 2021.

Fonte: PS Blog.