State of Play: l'evento PS5 e PS4 commentato in diretta dalle 22:30!

La settimana scorsa PlayStation ha annunciato un nuovo State of Play previsto questa sera alle 23:00. Attualmente non sappiamo quali saranno tutti i giochi mostrati, anche se alcuni rumor vedono tra i papabili protagonisti Final Fantasy XVI, Gotham Knights e Hogwarts Legacy tra gli altri.

Per adesso l'unico confermato ufficialmente da PlayStation è Little Devil Inside, titolo annunciato lo scorso anno a giugno, durante il reveal di PlayStation 5.

Mancano quindi poche ore all'inizio dell'evento, pertanto perché non seguirlo con noi in diretta? A partire dalle 22:30 Virginia Paravani e Riccardo Cantù commenteranno l'evento. Potete seguire la diretta sia attraverso il nostro canale Twitch Eurogamer Italia sia qui di seguito con una pratica box chat per interagire e fare domande.

Non mancate!