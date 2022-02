PS5 e PS4: un elenco mostra quanto hanno venduto i giochi first party di PlayStation

Come ormai saprete, i giochi first party di Sony sono caratterizzati da trame drammatiche, azione esplosiva, un'enfasi sul single player e riescono ad attrarre moltissimi utenti verso l'universo PlayStation.

Giochi come The Last of Us, Spider-Man, Horizon Zero Dawn e God of War hanno tutti definito un'intera generazione di giochi per console. E ora sappiamo quanto hanno venduto ciascuno di loro.

Sulla base dei dati forniti da Sony nei documenti, nei report sugli utili pubblici e sui dati degli analisti, Tweaktown ha compilato un elenco di tutte le vendite di giochi per PlayStation (proprietari) attualmente note. Come riportato, alcuni di questi dati di vendita sono molto obsoleti e riflettono numeri che sono rimasti statici nei documenti trimestrali e annuali di Sony.

Per questo motivo sono inclusi solo i giochi disponibili su PS4 e PS5 ad eccezione di The Last of Us, che rimane uno dei giochi Sony più venduti di tutti i tempi su PS3 e PS4, e Horizon Zero Dawn, le cui cifre includono le vendite combinate su PC e console.

Fonte: Tweaktown.