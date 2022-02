PS5 riceverà un sistema di ray-tracing 'accelerato'? Un nuovo brevetto di Sony fornisce qualche indizio

Negli ultimi mesi sono apparsi molto spesso brevetti di Sony Interactive Entertainment, in cui sono state descritte possibili tecnologie o soluzioni tecniche per PlayStation 5 e non solo.

Proprio oggi, l'utente Twitter Zuby_Tech si è imbattuto in un altro brevetto di Sony Interactive Entertainment. Stiamo parlando di una tecnologia chiamata "Ray-Tracing Accelerato". Il brevetto in questione è stato pubblicato ieri. Secondo quanto riportato, la descrizione del brevetto recita: "Sistema e metodo per il ray-tracing accelerato. Sistema e metodo per il ray-tracing accelerato con funzionamento asincrono".

Non solo ma il suddetto brevetto è stato presentato nientemeno che da Mark Cerny, la mente creativa dietro l'hardware di PlayStation 4 e PlayStation 5. Poiché non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali a riguardo, resta da vedere se e come questa tecnologia verrà implementata nella sostanza.

Sony Interactive Entertainment Filed New Patents Went Live 24th February 2022:



"System And Method For Accelerated Ray Tracing"



"System And Method For Accelerated Ray Tracing With Asynchronous Operation And Ray Transformation"



Filed By Mark Cerny pic.twitter.com/zaUeTWVyED — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) February 24, 2022

Secondo il brevetto quindi, anche PlayStation 5 o le prossime console PS potrebbero beneficiare di una soluzione del genere prima o poi. Dopotutto, il ray-tracing è una tecnologia ad alta intensità di calcolo che di solito porta a compromessi in altre aree su PlayStation 5 e anche su Xbox Series X/S. Gli sviluppatori sulle console sono spesso costretti a ridurre la risoluzione e/o il frame rate per garantire prestazioni stabili quando il ray tracing è attivato.

Fonte: PSU