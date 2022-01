PS5 retrocompatibilità con giochi PS1, PS2 e PS3 in arrivo? Nuovo brevetto registrato da Mark Cerny

Mark Cerny, architetto di PlayStation 5, ha presentato un nuovo brevetto questa volta legato alla retrocompatibilità. Cerny ha iniziato con il 2022 a presentare brevetti e uno di questi è relativo alla possibilità di giocare ai giochi delle generazioni precedenti sull'ultima console di Sony, PlayStation 5.

Questo è un elemento del settore in cui Xbox ha ottenuto grandi risultati e ottenuto enormi elogi, il che sembra motivare Sony a impegnarsi di più. Poiché PlayStation 5 è già compatibile con i giochi PS4, ciò potrebbe suggerire che Cerny e il suo team siano riusciti a ottenere la retrocompatibilità con le vecchie console PlayStation come PS3, PS2 o PS1.

In un momento in cui si vocifera di un nuovo livello di PlayStation Plus, in un servizio che consente di accedere alle funzionalità di PlayStation Now e anche ai giochi di tutte le generazioni di PlayStation, è curioso vedere che Cerny abbia ottenuto nuovi progressi nella possibilità di giocare i classici di un tempo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al brevetto condiviso dall'utente Twitter Shaunmcilroy.

Al momento della pubblicazione, Sony non ha annunciato nulla sulla retrocompatibilità dei giochi con le precedenti console, e non ci aspettiamo che le cose cambino da un giorno all'altro. La società non ha mai commentato i rumor sui brevetti, pertanto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.

