PS5 e la retrocompatibilità con PS3 e oltre? Potrebbe essere solo un bug del PlayStation Store

PS5 sarà retrocompatibile con i giochi PS3? Ultimamente si è parlato molto di questo argomento, soprattutto dopo la comparsa dei giochi per PS3 sullo store di PlayStation.

Alcuni erano molto felici per la possibilità di poter giocare i titoli PS3 su PS5, ma uno YouTuber ha spento l'entusiasmo dicendo che la comparsa dei giochi sullo store sarebbe stata causata da un semplice bug.

Più nello specifico, secondo lo YouTuber Ryan Biniecki, sarebbero comparsi i prezzi dei titoli disponibili in streaming su PlayStation Now, come accaduto in passato.

"Prima che questo si diffonda a macchia d'olio, ci sono alcune cose da sottolineare: questo bug visivo si è verificato molte volte nel corso degli anni. Mostra il prezzo dei giochi PS Now per il noleggio individuale. I giochi di Prince of Persia erano su PS Now, quindi no, non sono nuovi".

For now, I would say this is hilariously bad timing. The Spartacus rumor, this (not new) visual bug, and the patent that was referring to PS5/PS4 backwards compatibility. I hate to soul crush but don't expect any local PS3 playback. Trust me, I'd love to be wrong though. — Ryan Biniecki (@MysticRyan) January 16, 2022

"Per ora, direi che il rumor arriva con un pessimo tempismo. Le voci su Spartacus, questo (non nuovo) bug visivo e il brevetto che si riferiva alla retrocompatibilità di PS5/PS4. Mi dispiace spegnere l'entusiasmo ma non aspettatevi di riprodurre giochi PS3 su PS5 in locale".

