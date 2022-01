PS5 altra conferma per la retrocompatibilità con PS3? Spunta un bug particolare sul PSN

Recentemente, diversi giocatori hanno segnalato un errore sul PlayStation Network che ha fatto scomparire i trofei di PlayStation 4 e i giochi sono apparsi come giochi per PlayStation 3.

Il bug è stato corretto, ma mentre era attivo, solo i giochi PS5 sono apparsi correttamente nell'elenco dei trofei guadagnati. I giochi per PS4 sono apparsi con lo 0% di completamento, nessuna immagine e con il logo PS3 dove dovrebbero trovarsi quelli di PS4. Questo bug ha solo intensificato le speculazioni sull'espansione della retrocompatibilità su PS5, in un momento in cui circolano voci su Spartacus, un nuovo servizio PlayStation o un possibile nuovo livello di PS Plus.

La scorsa settimana, alcuni giocatori hanno individuato giochi per PS3 sul negozio digitale di PS5, qualcosa che alludeva a test in corso e dopo il bug dei trofei PS4, sembra che Sony stia eseguendo più test.

Al momento, Sony non ha affrontato ancora l'argomento retrocompatibilità con PS3, ma le prove circostanziali continuano a crescere e le ipotesi dei giocatori corrono.