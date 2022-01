PS5 si prepara alla retrocompatibilità totale con PS3 e oltre? Ci sono già diverse segnalazioni

La retrocompatibilità nelle console di ultima generazione è sempre argomento di discussione. Playstation 5 è già interamente retrocompatibile con i titoli PS4, ma sembra si stia preparando ad aggiungere alla lista dei giochi di piattaforme supportate dalla retrocompatibilità anche le produzioni uscite su PS3, e potenzialmente anche PS2 e PS1.

L'indizio viene dal Playstation Store: un utente di Twitter ha scovato un gioco per Playstation 3 messo in vendita con tanto di prezzo (una specifica, quello del prezzo, che mancava in altre segnalazioni). Dead or Alive 5 infatti è uscito solo sulla console di settima generazione di Sony, e viene posto al prezzo di 8 sterline, nell'immagine allegata al tweet.

Uhhh. Not to panic anyone, but a PS3 game shouldn't have a price when viewed on a PS5.



Unless... pic.twitter.com/5CTACWGh7s — Jordan Middler (@JordanMiddler) January 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il contesto in cui inserire questa notizia e quello in cui nel mercato inglese sono state rimosse le card di abbonamento al PS Now, che potrebbero stare per segnalare un arrivo imminente del rumoreggiato "Game Pass made in Sony", nome in codice Spartacus, il quale secondo dei leak prevede all'interno di una delle sottoscrizioni all'abbonamento anche la riproduzione di giochi delle generazioni precedenti anche all'ottava.

Chiaramente questo può significare tutto e niente, perché potrebbe trattarsi anche di un semplice bug visivo, come spiega questo tweet: "Questo bug visivo si è già visto più volte nel corso degli anni; sta prendendo il prezzo da quando il PS Now permetteva di pagare per noleggiare i giochi individualmente; i Prince of Persia erano già sul PS Now, perciò no, non sono una novità".

Before this spreads like wild fire, a few things to point out:



- This visual bug has happened many times over the years.

- It's pulling the price from when PS Now let you pay to rent games individually.

- Prince of Persia games used to be on PS Now, so no - they're not new. https://t.co/z4SMaOQGiE — Ryan Biniecki (@MysticRyan) January 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Fonte: Comicbook