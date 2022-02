PS5 è solo l'inizio: 'PlayStation vuole andare oltre le console'

Sony ha annunciato nella giornata di ieri l'acquisizione di Bungie per un totale 3,6 miliardi di dollari e, dopo il completamento dell'accordo, Bungie non solo manterrà la sua autonomia, ma anche tutti i suoi giochi sulle altre piattaforme.

Attraverso un'intervista, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha dichiarato: "Il successo di Bungie nella pubblicazione multiformato e nei servizi di gioco live ci aiuterà a realizzare le nostre ambizioni per portare PlayStation oltre la console e aumentare il nostro pubblico potenziale". Ebbene ora questa affermazione è stata maggiormente ampliata in una nuova dichiarazione del CEO.

"Ho parlato di aumentare le dimensioni della comunità PlayStation e di espandersi oltre il nostro storico cuore delle console", ha detto. "Questo può assumere molte forme. E sicuramente uno dei principali è la possibilità per i meravigliosi giochi che abbiamo realizzato negli ultimi 25 anni di essere goduti in luoghi diversi e giocati in modi diversi. Stiamo iniziando a diventare multipiattaforma, l'avete visto tutti".

"Filosoficamente, non si tratta di portare cose nel mondo PlayStation. Si tratta di costruire insieme nuovi mondi enormi e meravigliosi" ha concluso Ryan. Un esempio di questa espansione la possiamo già trovare in alcuni titoli PlayStation come God of War, Horizon Zero Dawn e Days Gone, tutti giochi che sonno stati recentemente pubblicati anche su PC. E stando a quanto riportato, sembra che questo sia solo l'inizio.

Fonte: GamingBolt