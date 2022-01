PS5 introvabile? Sony starebbe aumentando la produzione di PS4 per sopperire alle poche scorte

Secondo alcune informazioni non ufficiali ottenute da Bloomberg, Sony intende produrre più PS4 per colmare la carenza di forniture per PS5. Come indicato dal sito web, la società giapponese inizialmente intendeva completare lo sviluppo delle vecchie console alla fine dello scorso anno. Gli informatori dell'agenzia, tuttavia, affermano che i piani sono cambiati.

Secondo fonti di Bloomberg, Sony ha dichiarato ai partner di voler produrre più copie della PS4 almeno per tutto il 2022. In totale, nei prossimi dodici mesi verranno costruiti circa un milione di dispositivi aggiuntivi.

La decisione è dettata dalla volontà di colmare le carenze nell'offerta di PS5 e alleggerendo così la pressione dell'azienda. Le console più vecchie utilizzano layout meno avanzati, quindi è più economico creare ogni pezzo. I clienti riceveranno un'alternativa economica e più ampiamente disponibile rispetto PlayStation 5.

Gli informatori di Bloomberg sostengono inoltre che aumentare il numero di produzioni ordinando più copie di PS4 consentirà all'azienda giapponese di negoziare un contratto migliore con le fabbriche. Un rappresentante Sony ha confermato che PlayStation 4 sarà prodotta ancora nel 2022. Tuttavia, sostiene che non era previsto abbandonare la produzione della console last-gen quest'anno.

Fonte: IGN