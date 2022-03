PS5 ancora introvabile e Sony combatte i bagarini in Cina con un metodo decisamente singolare

È ancora davvero difficile trovare una PS5 a più di un anno dal lancio delle console next-gen.

Anche se Sony afferma che lo scorso dicembre sono state distribuite oltre 17 milioni di unità, non è ancora abbastanza per soddisfare i clienti PlayStation desiderosi che cercano di ottenere la loro macchina di nuova generazione.

La difficoltà nell'acquistare una PS5 aumenta grazie al fenomeno dei bagarini (scalping). Lo scalping è diventato così grave lo scorso periodo delle vacanze natalizie che un senatore degli Stati Uniti ha persino proposto una legge che renderebbe la pratica illegale.

Sony ha studiato un nuovo metodo per combattere i bagarini in Cina. In territorio cinese, il modo migliore per ottenere una PS5 è essere un membro di livello tre di Bilibili, la versione cinese di YouTube. La notizia arriva dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, che ha notato che gli utenti cinesi possono acquistare una PS5 attraverso questo accordo esclusivo.

"Un equivalente sarebbe come se le PS5 fossero disponibili per gli utenti di Twitch con un certo numero di channel points", ha osservato Ahmad, chiedendo in seguito se Sony avesse un accordo simile con società occidentali.

Interesting promo from Sony China:



They had a batch of PS5s available for sale to Bilibili (kinda like YouTube) members with a Lvl 3+ account.



An equivalent would be like if PS5s were available to Twitch users with a certain number of channel points.



Perhaps to stop scalpers pic.twitter.com/SG78y9aYfq — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 15, 2022

Ahmad ha anche notato che l'accordo con Bilibili è probabilmente un processo di verifica per impedire il bagarinaggio. Potrebbe non piacere a tutti, ma avere questi passaggi di verifica impedirebbe ai bot di uno scalper di piombare sulle poche console disponibili.

Nel frattempo, è probabile che la continua carenza della catena di approvvigionamento causata dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina renda ancora più difficile trovare una PS5.

Fonte: Thegamer.