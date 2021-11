PS5, Sony sta iniziando a rifornire i rivenditori europei di unità in vista delle vacanze natalizie

Secondo nuove indiscrezioni, Sony avrebbe iniziato a spedire una serie di bancali PlayStation 5 dalla Corea del Sud al Regno Unito. Un nuovo rapporto pubblicato dal The Sun afferma che Sony sta ora utilizzando il trasporto aereo per ottenere una maggiore quantità di stock PS5 nel Regno Unito.

Il rapporto indica che il produttore ha noleggiato tre aerei Boeing 747 dalla Corea del Sud a Londra nel corso della scorsa settimana, ciascuno caricato con quasi 50 pallet di console PS5. Sempre secondo quanto riferito, lo stock di ciascun Boeing 747 è sufficiente per riempire 12 camion fino all'orlo di console PS5, che sono state successivamente distribuite in tutto il Regno Unito a vari magazzini, prima di essere infine inviate ai venditori locali.

Questo è il motivo per cui c'è stato un aumento della quantità di scorte di PS5 presso i rivenditori nell'ultima settimana nel Regno Unito. Sebbene questo sia un segnale positivo mentre ci avviciniamo al Natale, non è chiaro se Sony intenda noleggiare più aerei per accelerare la distribuzione di console non solo in UK ma in tutta Europa.

Data la grande quantità di console arrivate in UK quindi, dobbiamo aspettarci anche un aumento di unità anche in Italia. Durante il periodo natalizio la domanda di PS5 aumenterà notevolmente, pertanto Sony vuole essere sicura di cercare di soddisfare le richieste di chi ancora non è riuscito ad acquistare una console next-gen.

