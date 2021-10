PS5 pone fine al dominio Switch ed è la console più venduta negli USA

PS5 ha posto fine alla serie di successi di quasi tre anni di Nintendo Switch negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall'analista di NPD Mat Piscatella, PS5 è stata la piattaforma hardware più venduta nel settembre 2021 (sia in unità che in dollari di vendite).

Ciò significa che il mese scorso la PS5 "ha posto fine alla straordinaria serie di 33 mesi consecutivi in ​​cui Nintendo Switch è stata la piattaforma leader del mercato nelle vendite di unità hardware". L'ultima volta che una console che non fosse Nintendo Switch è stata in cima alle classifiche è stata nel novembre 2018, quando era PlayStation 4 a dominare.

È probabile che una combinazione di fattori abbia portato all'impressionante corsa di Switch: l'arrivo di console di nuova generazione potrebbe aver dissuaso i clienti dall'acquistare alternative di ultima generazione, mentre i problemi di fornitura hanno influito sulla reperibilità delle console.

US NPD HW - September 2021 snaps the remarkable 33 consecutive month streak that Nintendo Switch was the market's leading platform in hardware unit sales. November 2018 was the last month a platform other than Nintendo Switch led the market in unit sales (PlayStation 4). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 18, 2021

Piscatella ha condiviso anche i dati di vendita dei giochi in USA nel mese di settembre: i primi tre posti sono occupati da titoli sportivi. Ecco la classifica:

NFL 22 FIFA 22 NBA 2K22 Tales of Arise Diablo 2: Resurrected Deathloop Call of Duty: Black Ops Cold War Ghost of Tsushima Marvel's Spider-Man: Miles Morales Life is Strange: True Colors Mario Kart 8 Diablo Prime Evil Collection Sonic Colors Ultimate Minecraft WarioWare: Get It Together! Assassin's Creed Valhalla Super Smash Bros. Ultimate Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare Mortal Kombat 11

