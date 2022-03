PS5 aggiungerà il supporto VRR 'nei prossimi mesi'

Quando PS5 è stata lanciata nel novembre del 2020, non presentava il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (o VRR), che, comprensibilmente, è stata accolta con una certa insoddisfazione da molti. All'epoca, Sony aveva affermato che VRR sarebbe stato lanciato per PS5 in un futuro aggiornamento: ora sembra che il momento sia quasi arrivato.

In un post sul PlayStation Blog pubblicato di recente , il vicepresidente senior di Sony, Hideaki Nishino, ha confermato che VRR uscirà finalmente per PS5 "nei prossimi mesi", anche se non si sa esattamente quando. Ciò migliorerà le prestazioni visive dei giochi riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, risolvendo problemi di tearing dello schermo e di frame pacing e altro ancora.

Nishino afferma che tutti i giochi PS5 rilasciati in precedenza possono essere aggiornati con patch per supportare VRR, mentre altri possono supportarlo al lancio. Nel frattempo, VRR può essere applicato anche ai giochi che non lo supportano, con alcuni avvertimenti.

"Come opzione aggiuntiva, puoi anche scegliere di applicare la VRR ai giochi per PS5 che non la supportano. Questa funzione potrebbe migliorare la qualità video di alcuni giochi. Se ciò provoca invece effetti visivi imprevisti, è possibile disattivarla in qualsiasi momento. Sia la VRR, sia questa opzione secondaria possono essere attivate o disattivate" si legge nel blog. Sony condividerà ulteriori dettagli più avanti.

Fonte: PlayStation Blog