PS5 e Switch hanno dominato le vendite console in Europa nel 2021

Nintendo Switch e PS5 sono state le console più vendute nel 2021 in varie regioni europee.

Queste informazioni provengono da Christopher Dring di GamesIndustry tramite Twitter. Secondo Dring, la piattaforma ibrida di Nintendo ha nuovamente dominato le vendite hardware quest'anno in vari territori europei, anche se, a quanto pare, PS5 di Sony prenderà il primo posto nel Regno Unito, Svezia, Finlandia e Danimarca.

Si stima che Sony abbia venduto il doppio delle console PS5 rispetto a Xbox a livello globale; Series S avrebbe venduto più di Series X in diversi mercati chiave.

Per quanto riguarda le vendite di giochi in Europa nel 2021, FIFA 22 è il nuovo gioco più venduto. È interessante notare che, nonostante abbia avuto un lancio più grande rispetto ai precedenti Metroid, Metroid Dread è riuscito ad arrivare solo al 23° posto nella classifica europea di Switch, dietro New Pokémon Snap.

Xbox data is complicated by the fact Xbox One games automatically upgrade, so you have to combine Xbox One and Xbox Series together, which makes FIFA 22 No.1. Forza Horizon 5 is No.4. — Christopher Dring (@Chris_Dring) December 26, 2021

Dring aggiunge che, in tutta Europa, più persone hanno acquistato Farming Simulator 22 rispetto a Skywards Sword HD, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 e Guardians of the Galaxy.

Quando si tratta di vendite di giochi per PS5, Spider-Man: Miles Morales ha fatto molto bene quest'anno, essendo il secondo gioco più venduto sulla console di nuova generazione di Sony, appena al di sotto di FIFA 22. Resident Evil Village di Capcom è stato il quinto gioco più venduto su PS5. Spider-Man: Miles Morales è stato lanciato insieme a PS5 l'anno scorso e da allora ha continuato a vendere bene.

Fonte: Wccftech.