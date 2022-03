PS5 e Switch testa a testa nelle vendite in UK nel 2021. Xbox Series X/S al terzo posto

Siamo ancora nei primi mesi del 2022 e come sempre arrivano nuovi dati per le vendite dello scorso anno: come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, il settore ha registrato un record nel 2021 per quanto riguarda i guadagni hardware e software che si attestano sui 60 miliardi di dollari.

Ora Christopher Dring ha condiviso qualche dettaglio in più per quanto riguarda le vendite dello scorso anno in UK. Secondo Dring, i dati condivisi qualche settimana fa da GfK mostrano che nel 2021 sono state vendute 1,2 milioni di PlayStation 5. Anche Nintendo Switch ne ha vendute 1,2 milioni, mentre Xbox Series X/S registra una vendita di 800.000 unità vendute.

Bisogna, come sempre, sottolineare che sia PS5 che Xbox Series X/S sono ancora influenzate dalla carenza di semiconduttori, pertanto molti giocatori non riescono ad acquistare una delle due console next-gen.

In terms of UK physical game sales for 2021, there were 7m Switch games sold, 3.7m PS4 games, 2m PS5 games, 1.5m Xbox One games and 600k Xbox Series games (again, GfK figures via ERA) — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 7, 2022

E per quanto riguarda i videogiochi? "In termini di vendite di giochi fisici nel Regno Unito per il 2021" riporta Dring, "sono stati venduti 7 milioni di giochi Switch, 3,7 milioni di giochi per PS4, 2 milioni di giochi per PS5, 1,5 milioni di giochi Xbox One e 600.000 giochi Xbox Series X/S".