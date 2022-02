PS5: per un insider i team di PlayStation Studios sarebbero al lavoro su diversi giochi Marvel

PlayStation 5 potrebbe presto diventare una console per fan Marvel, se diamo retta agli ultimi rumor in questo campo. Come sappiamo, l'universo PlayStation ha visto diversi giochi basati sugli iconici eroi, con Insomniac Games che ha lavorato a Marvel's Spider-Man e Spider-Man Miles Morales. Non solo, ma il team di sviluppo sta lavorando anche ad un gioco ispirato a Wolverine per PlayStation 5.

Tuttavia, un insider del settore che su Twitter si fa chiamare 'Rythian', ha dichiarato che i team di PlayStation Studios sarebbero al lavoro su altri cinque giochi Marvel. Attraverso una serie di emoticon, i personaggi che potrebbero ricevere quindi un gioco sarebbero Daredevil, Iron Man, Spider-Man, The Punisher e Capitan America.

Sapevamo già che un nuovo gioco di Spider-Man è in via di sviluppo, ma a quanto pare il titolo suggerito dall'insider sarebbe uno nuovo non ancora annunciato. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Ovviamente stiamo parlando di semplici voci che possono essere tranquillamente catalogate come rumor. Non ci resta che attendere un eventuale reveal ufficiale da parte di PlayStation.