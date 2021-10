PS5 ai The Game Awards 2021 con una nuova esclusiva e non solo. Annunci bomba in arrivo?

L'evento dei The Game Awards di quest'anno si terrà il prossimo 9 dicembre, finalmente con il pubblico in presenza al Microsoft Theater di Los Angeles, ma anche in diretta streaming in tutto il mondo. Come sempre, dall'evento organizzato da Geoff Keighley ci aspettiamo annunci importanti e novità succose su diversi titoli in arrivo ma anche inediti.

Uno di questi potrebbe essere una nuova esclusiva PlayStation 5 non ancora annunciata, almeno secondo un rumor. La nota leaker e analista Millie Amand ha infatti postato un tweet piuttosto esplicito relativo alla presenza di Sony all'evento.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Potrebbe dunque esserci spazio per un nuovo annuncio da parte dei PlayStation Studios, dopo i già succosi reveal di Spider-Man 2 e Wolverine di Insomniac, oltre all'arrivo in vista di Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok. A dire la verità, potrebbe anche non trattarsi di un titolo first party, ma di qualche altra interessante esclusiva in sviluppo, o magari uno dei remake/reboot di cui si parla tanto in questo periodo, tra Silent Hill e Metal Gear Solid.

Non ci resta quindi che aspettare con trepidazione l'evento dei The Game Awards 2021 che, come già detto, si terrà il prossimo 9 dicembre (in Italia alle ore 2:00 del 10).

Fonte: gamerant