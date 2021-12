PS5 tornerà disponibile oggi sul sito GameStop, ecco quando!

Ottime notizie per chi ha ancora non è riuscito ad acquistare PlayStation 5: il sito GameStop nella giornata di oggi metterà a disposizione una serie di unità per la gioia di tutti i giocatori. Oggi 9 dicembre alle ore 17:00 sul sito di GameStop verranno vendute alcune unità di PS5 Digital in bundle: ciò significa che sarete in grado di acquistare:

PlayStation 5 Digital

12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus e Now

Un secondo DualSense

Telecamera

Telecomando

Raptor Gaming Kit PS5

Il bundle avrà un costo di 649,98 euro e potrà essere acquistato visitando la pagina ufficiale di GameStop. Come sempre si tratta di drop limitati pertanto assicuratevi di accedere al sito per tempo in modo da tentare la fortuna e riuscire ad acquistare una console.

Buona fortuna!