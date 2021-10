PS5 in UK a settembre domina le vendite hardware. Buoni risultati anche Xbox Series X/S e Switch

Nel mese di settembre PS5 ha registrato in UK un incredibile successo, dominando le vendite hardware. Secondo i dati condivisi da GamesIndustry, nelle quattro settimane prese in esame sono state vendute un totale di 220.000 console tra PlayStation, Xbox e Switch.

Grazie anche all'aumento significativo degli stock nei vari rivenditori inglesi, PS5 ha registrato un migliore periodo di vendita che non si vedeva da febbraio di quest'anno. Al secondo posto troviamo Xbox Series X/S: anche per queste console sono arrivati nuovi stock che hanno consentito ai giocatori di effettuare l'acquisto.

Al terzo posto troviamo Nintendo Switch: la console tuttavia ha goduto di un mese di grandi vendite dopo che in UK la console standard ha subito uno sconto di 20 sterline. Per quanto riguarda Switch OLED, il sito afferma che sarà presente nei dati di ottobre essendo stata lanciata nella prima settimana di questo mese.

Complessivamente quest'anno in UK sono state vendute oltre 1,6 milioni di console di gioco, con un aumento del 43,2% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Per quanto riguarda gli accessori, il DualSense di Sony si piazza nella prima posizione, seguito a ruota dal DualSense nero. Le cuffie Pulse 3D Wireless per PS4 e PS5 sono al n. 3, mentre il controller wireless bianco di Xbox è balzato di 16 posizioni al n. 4.

