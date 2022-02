PS5 in un anno ha già superato le vendite di Wii U

Dopo gennaio e la notizia di Sony che ha acquisito Bungie, arriva il mese di febbraio con un nuovo resoconto dei risultati delle società focalizzato sul terzo trimestre dell'anno fiscale.

Grazie alle informazioni raccolte dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad possiamo notare che la cosa più eclatante è l'aggiornamento del dato di vendita della sua console di nuova generazione. PS5 ha venduto 17,3 milioni di unità a dicembre 2021, circa tre milioni in meno rispetto a PS4 nello stesso periodo.

Tuttavia, è una statistica piuttosto impressionante se si considera la grave carenza di componenti che sta influenzando la produzione tecnologica a livello globale, comprese le console per videogiochi e l'hardware. Questo però incide sulle previsioni, dal momento che Sony ha passato dall'aspettarsi 22,5 milioni di console vendute entro marzo 2022 a solo 19,3. Come dettaglio aggiuntivo, PlayStation 5 ha superato Wii U nell'elenco delle console più vendute storicamente.

The PS5 has outsold the Wii U btw — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022

Da parte di Nintendo, la società sta continuando a macinare successi grazie alla sua famiglia di console: Nintendo Switch, Switch Lite e la più recente Switch OLED.

Fonte: NintendoLife