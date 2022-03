PS5, dopo l'update gli utenti segnalano problemi a PlayStation Network e PlayStation Plus

Oggi è stato lanciato un nuovo aggiornamento per PS5, che aggiunge il controllo vocale e molto altro. Tuttavia, centinaia di possessori di PS5 si sono rivolti a Twitter da quando hanno applicato il nuovo aggiornamento affermando di non essere stati in grado di accedere agli elementi online della maggior parte dei giochi.

La maggior parte dei giocatori sembra ricevere un messaggio che li informa che non sono in grado di accedere a determinate funzionalità a causa della mancanza di un abbonamento PS Plus attivo. In sostanza la console non riconosce se l'aggiornamento è stato applicato. Ciò significa che giochi come Destiny 2, FIFA 22 e Gran Turismo 7 sono diventati ingiocabili, per la maggior parte delle persone.

La cosa curiosa è che il problema non sembra riguardare i server PlayStation. I giocatori di FIFA, ad esempio, possono accedere ai menu online nel gioco, il che significa che i server funzionano. È solo quando tentano effettivamente di giocare una partita online, che richiede PS Plus, che vengono buttati fuori. Anche GTA Online è stato colpito e presumibilmente dovrebbe essere così per qualsiasi altro gioco.

Al momento della pubblicazione non c'è stata alcuna risposta ufficiale da PlayStation. Alcuni giocatori hanno riferito che spegnendo e riaccendendo la console si risolve il problema, ma questa strategia non funziona per tutti.

Fonte: Dualshockers