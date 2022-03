PS5 si aggiorna alla versione 21.02-04.51.00, ecco i dettagli

L'ultimo aggiornamento di PlayStation 5 è stato a dicembre ed era puramente tecnico. Tuttavia, Sony Interactive Entertainment sta pianificando innovazioni per il prossimo futuro, come il comando vocale Hey! PlayStation, nuove funzionalità per i party, filtri di gioco per genere e altro ancora. Tutti questi miglioramenti sono attualmente in versione beta, ma ovviamente non sono ancora pronti per il rilascio.

Per adesso Sony Interactive Entertainment ha pubblicato l'aggiornamento del sistema PS5 21.02-04.51.00. Il nuovo update ha una dimensione di circa 900MB ma non apporta cambiamenti significativi. Nelle note della patch possiamo leggere semplicemente una sola frase: "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema".

Come sempre in questo caso, dovrete assicurarvi di scaricare questo aggiornamento per sfruttare le funzionalità online della console next-gen. Come detto, Sony sta lavorando in parallelo a un'altra importante patch, attualmente in fase di beta test.

Nelle notizie correlate, alcuni rumor indicano che Sony terrà questo mese un nuovo State of Play.

Fonte: PSU