PS5 al centro di una sfiorata tragedia e una vendita finisce con un diciannovenne colpito da un colpo di pistola

PS5 è ancora difficile da trovare, il che significa che le console già disponibili sono un prodotto ricercato. Purtroppo questo ha portato a una "cultura della rivendita" intorno alla macchina e, ancora più triste in questo caso, ha portato qualcuno a sparare a un diciannovenne mentre cercava di venderne una.

Come riporta ABC13, un giovane di Harris County, in Texas, aveva messo in vendita online la sua PlayStation 5 durante il fine settimana. Un acquirente presumibilmente interessato aveva visto l'annuncio e aveva preso contatto.

La coppia ha accettato di incontrarsi in una strada alle 13:30 di domenica, ma quando è arrivato il "compratore" ha tirato fuori un'arma da fuoco e ha cercato di rubare la console al venditore. Non è chiaro cosa sia successo dopo, ma l'aggressore ha sparato al 19enne e poi è fuggito senza rubare la console.

This is horrible, friends. ? A 19-year-old was meeting someone who expressed interest in buying a PlayStation 5 from him and ended up shot in northwest Harris County, deputies said. #abc13 #hounews https://t.co/cwYi5BV09j — Steve Campion (@SteveABC13) November 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La vittima è stata portata d'urgenza in un ospedale locale dove è in condizioni stabili con "ferite non mortali". La polizia non è stata in grado di pubblicare una descrizione del sospetto.

La carenza di PS5 e di prodotti tecnologici continua, e questo è dovuto alla carenza generale di chip e componenti fondamentali in seguito al COVID-19. In molti prevedono che queste carenze continueranno anche nel 2022.

Fonte: Kotaku.