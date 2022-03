PS5 in vendita da GameStop nella giornata di domani, ecco tutti i dettagli

Nonostante sia uscita da diverso tempo, PlayStation 5 fatica ancora ad essere trovata nei negozi: di conseguenza le persone cercano di acquistarne una appena vengono immesse nel mercato dai rivenditori autorizzati.

Ora GameStop attraverso il suo canale Instagram ha annunciato che da domani nuove PS5 saranno disponibili per l'acquisto sul sito. I dettagli che vengono forniti indicano appunto domani 23 marzo come giorno in cui i giocatori saranno in grado di effettuare un ordine.

Tuttavia l'orario in cui sarà accessibile la vendita non è ancora stato annunciato. Per saperlo i giocatori dovranno partecipare alla diretta di domani che si terrà sul canale Twitch di GameStop alle ore 16. In quel frangente verrà svelato quando le scorte di PS5 saranno disponibili per essere acquistate. Qui di seguito trovate l'avviso.

PS5 versione Standard verrà venduta in bundle, ma attualmente non si conosce nemmeno il contenuto. Rimanete sintonizzati con noi per qualsiasi dettaglio che verrà fornito domani.