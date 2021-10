PS5 a 13,4 milioni di console distribuite! Le vendite di PlayStation crescono ma c'è un calo nei profitti

Sony ha annunciato i risultati finanziari per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, conclusosi il 30 settembre, incluso un aggiornamento sulle distribuzioni di PS5 e PS4.

3,3 milioni di unità PS5 e 0,2 milioni di unità PS4 sono state acquistate dai rivenditori di tutto il mondo durante il trimestre, il che significa che il totale complessivo per PS4 al 30 settembre è di 116,7 milioni di unità distribuite. D'altra parte, PS5 ha distribuito 13,4 milioni di unità nel corso del suo ciclo vitale.

Apprendiamo che le entrate sono aumentate in modo significativo (aumento del 27% su base annua, il che è effettivamente un record) a causa dell'aumento delle vendite hardware PS5 e di giochi third party (inclusi DLC) in parte compensato da minori vendite di giochi proprietari.

D'altra parte, l'utile è diminuito significativamente di anno in anno a causa delle minori vendite di PS4, a causa del fatto che le unità PS5 sono state vendute in perdita e a causa di minori vendite di giochi first party.

Questo non significa che PlayStation abbia operato in perdita. Hanno comunque realizzato un profitto molto grande, ma è stato semplicemente inferiore rispetto al trimestre equivalente del 2020. Questo non è insolito vicino all'inizio di una nuova generazione di console.

Documentazione aggiuntiva sulle prestazioni dell'attività gaming rivela che il totale degli abbonati a PlayStation Plus è di 47,2 milioni al 30 settembre. D'altra parte, PlayStation Network ha 104 milioni di utenti attivi mensili.

Fonte: Twinfinite.