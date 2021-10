PS5 ha venduto leggermente meno di PS4 nello stesso periodo. Domanda alle stelle vs scorte al minimo

Attraverso una serie di infografiche condivise da Sony, l'analista francese e giornalista Oscar Lemaire ha spiegato nel dettaglio l'andamento della vendita hardware e le differenze tra PlayStation 5 e PlayStation 4.

Come riporta Lemaire, Sony nello stesso periodo di tempo ha venduto 13,3 milioni di PS5 a fronte di 13,5 milioni di PS4. Ciò non vuol dire che la console next-gen sta andando male rispetto PS4. Sappiamo bene come nel 2020 la pandemia da Coronavirus abbia intaccato moltissime catene di produzione nel mondo. Oltretutto, la carenza di semiconduttori sta continuando, pertanto Sony ha immesso sul mercato meno unità di PS5.

In un mondo senza carenza di semiconduttori e pandemia quindi, Sony avrebbe tranquillamente venduto le 200.000 unità di PlayStation 5, probabilmente anche superando le unità vendute di PlayStation 4. La domanda di console next-gen continua ad essere molto alta e la società sta cercando in tutti i modi di offrire quante più console possibili sul mercato.

Une fois encore, on parle beaucoup des pénuries de puces pour expliquer la difficulté de trouver des PS5, mais faut bien réaliser que Sony parvient à approvisionner à peu prés autant de PS5 que de PS4 à l'époque. Il y a vraiment une demande plus importante à satisfaire. pic.twitter.com/trOD3Tnsja — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) October 28, 2021

On en est à 13,3 millions de PS5 écoulées dans le monde après quasiment une année complète de commercialisation. C'est un poil moins que la PS4 sur la même durée (13,5 millions), mais bien mieux que toutes les précédentes machines de Sony. pic.twitter.com/W9KsjBp97G — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) October 28, 2021

