PS5 vs Switch per il dominio in Europa nel 2021. Chi è al primo posto in Italia?

Il 2021 sta per volgere al termine e per quanto riguarda il mercato videoludico si inizia a registrare dati molto interessanti, soprattutto per la vendita di hardware. A novembre dello scorso anno sono state introdotte sul mercato Xbox Series X/S e PlayStation 5: tuttavia la pandemia ed i conseguenti lockdown hanno portato ad una diminuzione della produzione di semiconduttori. Anche le console next-gen ne hanno sofferto, con i produttori che hanno immesso sul mercato meno scorte rispetto alla richiesta effettiva.

Ora, Christopher Dring di GameIndustry ha condiviso su Twitter qualche dettaglio interessante sulla vendita di console e su chi ha dominato il mercato europeo. In UK Nintendo Switch è la regina indiscussa, dato che le vendite del 2021 sono maggiori rispetto al 2019. Ciò significa che dopo il 2020 quest'anno è stato il migliore per la società. Tuttavia, le vendite di PlayStation 5 superano quelle della console ibrida.

Per quanto riguarda il mercato Europeo, PlayStation 5 è la prima nella classifica di vendita in Italia. D'altra parte Nintendo Switch domina invece i mercati di Francia, Paesi Bassi e Spagna. Anche in Australia Nintendo Switch domina le vendite.

Across Europe, PS5 is No.1 in Italy, but in France, Netherlands, and Spain, Switch is currently No.1. Switch is also the top seller in Australia (as it stands). December is such a key month — Christopher Dring (@Chris_Dring) December 1, 2021

Sfortunatamente mancano diversi paesi europei in cui non è stato possibile registrare i dati di vendita, ma possiamo comunque notare che la console di Sony sta iniziando a prendere sempre più piede, probabilmente grazie anche ad un aumento delle scorte nonostante persista ancora la carenza di chip.